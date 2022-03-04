РФ розуміє, що досягнути політичних цілей військовим шляхом не вдається.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів деталі щодо перемовин між Україною та РФ.

Про це йшлося під час телемарафону.

За словами Арестовича, росіяни поступово знижають вимоги.

"Вони припинили розмовляти про денацифікацію і так далі. І заговорили про… Про позаблоковий статус навіть не дуже педалювали цю тему. Йшлося про недопущення розміщення в Україні окремих видів наступальної зброї", - сказав він.

Водночас він зазначив, що це зменшення вимог показує, що РФ розуміє, що досягнути політичних цілей, які вони поставили, військовим шляхом не вдається.

Радник голови ОПУ нагадав про єдину домовленість, якої вдалося досягнути під час вчорашніх перемовин.

"Виникла теоретична домовленість, порозуміння сторін, щодо надання гуманітарної допомоги або гуманітарних коридорів оточеним містам в Україні, містам, що потерпають від російської навали", - сказав він і додав, що ця домовленість буде підтримана міжнародною спільнотою.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Росія має такі вимоги на переговорах з Україною:

позаблоковий статус України, закріплений на рівні парламенту з проведенням референдуму;

визнання Україною ОРДЛО, яке Росія називає "ЛДНР", в адміністративних рамках Донецької та Луганської областей;

денацифікація;

Крим, повернення якого вимагає Україна, винести у майбутній угоді за дужки.

Переговори з Росією після вторгнення: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого на білорусько-українському кордоні пройшли переговори між представниками України і РФ щодо негайного припинення вогню і відведення військ з території України. Вони тривали шість годин.

В Офісі президента України заявили, що перший раунд переговорів відбувся з метою знаходження точок дотику, а другий має відбутися найближчим часом.

1 березня президент Володимир Зеленський заявив, що "не відчуває конкретики" від першого раунду переговорів між делегаціями України та Російської Федерації. Також глава держави наголосив, що Росія має перестати бомбити українські міста до того моменту, як можуть початися змістовні переговори щодо режиму припинення вогню.

3 березня відбувся другий раунд перемовин. Українська делегація не отримала результатів, на які розраховувала, і продовжить діалог у третьому раунді переговорів.

Єдине, сторони досягли порозуміння про спільне забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення, а також доставки медикаментів та продуктів харчування до місць найжорстокіших боїв з можливістю тимчасового припинення вогню на період, коли здійснюватиметься евакуація в секторах, де вона проводиться.

Третій раунд російсько-українських переговорів планується провести у максимально короткі терміни