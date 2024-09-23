Поки знищити міст фізично не вдалося, і Україна намагається через суд змусити росіян зробити це самостійно.

Росія незаконно захопила контроль над Азовським морем і Керченською протокою, використовуючи незаконний Кримський міст, як ворота. Росія повинна демонтувати Кримський міст. Про це на суді в Гаазі заявив представник України Антон Кориневич, повідомляє APNews.

"Росія хоче забрати собі Азовське море і Керченську протоку, тому на вході [в них] вона побудувала величезні ворота, щоб не пускати міжнародні судна, водночас дозволяючи захід невеликим російським річковим суднам", - заявив Кориневич на першому засіданні Постійного арбітражу в понеділок.

Цю заяву зроблено в рамках розгляду українського позову від 2016 року. Україна звинувачує Росію в порушенні Конвенції ООН з морського права, що проявилося не тільки в будівництві моста, а й у забороні українським рибалкам вести рибний промисел в Азовському морі, нанесенні екологічної шкоди і розграбуванні підводних археологічних об'єктів.

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"Міст незаконний і має бути знесений", - наполягає Кориневич.

Росія вважає, що Постійна палата третейського суду в Гаазі не може розглядати цей позов, нібито він не в її компетенції. Але якщо арбітри вирішать, що позов у їхній компетенції, на думку Росії, суд неодмінно стане на її бік.

"Висунуті Україною звинувачення в цій справі, звісно, абсолютно безпідставні і безперспективні", оскільки йдеться про "внутрішні води" Росії, сказав представник Росії Геннадій Кузьмін.

Росія намагається захистити Кримський міст

Як писав УНІАН, нещодавно стало відомо про те, що вздовж Кримського мосту окупанти почали встановлювати палі, щоб захиститися від морських дронів. Палі забивають у морське дно паралельно мосту з боку Керченського півострова. Крім того, і в акваторії протоки, і біля берега перебуває велика кількість спеціалізованої техніки.

Крім того, на острові Тузла біля Керченського мосту помітили російські системи протиповітряної оборони, встановлені на металевих вежах-трансформерах. Так установки ППО зможуть "далі бачити" повітряні цілі. Висота веж може становити 30-35 метрів.

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