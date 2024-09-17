Підводний шум від її будівництва шкодить китоподібним.

Будівництво загадкової споруди біля Кримського мосту згубно впливає на китоподібних. Про це заявила група науковців, що займаються проблемами дельфінів Азовського та Чорного морів.

Вони зазначають, що на очах всього світу відбувається черговий злочин окупантів проти природи.

"У Керченській протоці наразі забивають палі для побудови додаткової зайвої споруди біля Керченського мосту – чи то захисної, чи допоміжної. Це супроводжується сильним підводним шумом, що є шкідливим для китоподібних, в першу чергу, для морських свиней", - йдеться у повідомленні.

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Окрім того, за інформацією учених, будівництво у протоці перешкоджатиме щорічним міграціям морських свиней з Азовського моря до Чорного і навпаки.

"Головна загроза в тому, що в Азовському морі живе окрема популяція – група морських свиней, які відрізняються від чорноморських анатомічно та навіть за зовнішнім виглядом. Ця окрема популяція, яка є нечисленною, сильно страждає через випадкову загибель у рибальських сітках, тривалість її життя невпинно скорочується", - поінформували фахівці.

Вони також нагадали, що у 2021 році Азовське море і Керченська протока були визнані Міжнародним союзом охорони природи як акваторія світового значення, що важлива для китоподібних.

"Уряд так званої РФ обізнаний про загрози підводного шуму – та сторона раніше вже заперечувала його вплив на морських тварин від будівництва моста. Але діє за принципом – може повторити злочин, допоки це безкарно. Проте кара за воєнні злочини проти природи – і через небойові дії – спіткає всіх причетних", - йдеться у заяві.

Будівництво загадкової споруди біля Кримського мосту

Нещодавно в Telegram-каналі "Кримський вітер" з'явилася інформація про те, що вздовж Кримського мосту окупанти почали встановлювати палі.

Зазначалось, що їх забивають у морське дно паралельно мосту з боку Керченського півострова.

Речник Військово-морських сил ЗС України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук, коментуючи це будівництво, заявив, що російські окупанти зводять біля Кримського мосту споруду, яка може бути певним захистом від дронових атак.

За його словами, споруда не виглядає фундаментально і навряд чи витримає сезон штормів.

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