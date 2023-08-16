Розправилися з російською суперзброєю бійці бригади швидкого реагування Нацгвардії "Рубіж".

Українські військові розбили російський спостережний комплекс "Муром-М".

Як йдеться у повідомленні МВС, "суперзброю" окупантів наші військові знищили на Бахмутькому напрямку. "Був "Муром-М". І вже нема. Бригада швидкого реагування Нацгвардії "Рубіж" на бахмутському напрямку знищила черговий російський спостережний комплекс. Влучна робота", - розкрили деталі в МВС.

Нагадаємо, 6 серпня такий самий ворожий спостережний комплекс було знищено військовими 11 бригади ім. Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії. Його вороги розгорнули на мосту через річку Конку на Херсонщині і вели цілодобове спостереження, з метою недопущення прориву військ Сил оборони України.

Війна в Україні: новини

Ситуація в районі Бахмута залишається надскладною. Але українським військовим вдається просуватися вперед. За даними Інституту з вивчення війни, українські сили продовжували наступальні операції в районі Бахмута. Крім того, там повідомили, що ЗСУ провели контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках фронту і просунулися в Луганській області та західній частині Запорізької області.

А в Генштабі розповіли, що авіація завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Вас також можуть зацікавити новини: