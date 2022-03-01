Росіяни захопили частину Харківської області.

У Дергачах на Харківщині правоохоронці знищила два російських танки.

Про це повідомили у Головному управління Нацполіції.

"Незначна територія Дергачівського району сьогодні тимчасово підконтрольна ворогу, але це не має жодного значення. Ворожа техніка палає і там. Українські військові, нацгвардійці, поліція, тероборона, громадяни ніколи не погодяться на окупацію України. Ми всі будемо нищити ворога, навіть на тих територіях, на які тимчасово вліз агресор", - розповіли в поліції.

"Ще раз підкреслимо – в той момент, коли на окремій частині Дергачівського району поки що знаходяться російські загарбники, знищені два російські танки. І ще раз звертаємося до російських солдатів – здавайтеся, складіть зброю, біжіть додому. Тут вам не раді. Вас тут ненавидять. Україна буде вільною. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.