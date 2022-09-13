Окупант командував полком російських десантників.

Українські воїни ліквідували ще одного топ-офіцера РФ - підполковника Павла Кривова. Розплата наздогнала загарбника під Ізюмом.

Про це повідомляє блогер та офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц").

Ліквідований Кривов був командиром 137-го парашутно-десантного полку, окремі військові якого брали участь у війні на Донбасі. За даними Штефана, окупанта ліквідували під Ізюмом Харківської області. Місто звільнили кілька днів тому, тривають стабілізаційні заходи.

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"Командир 137 пдп підполковник Павло Кривов під Ізюмом зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - повідомив офіцер.

Як повідомляв УНІАН, морпіхи з Севастополя під час боїв з Збройними силами України втратили 85% особового складу. У решти військовослужбовців вкрай низький морально психологічний стан, вони масово відмовляються від повернення в зону ведення бойових дій.

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