99,57% успішних місій: під Куп’янськом ЗСУ створили унікальний роботизований коридор

Лише за місяць цим коридором провели 85 місій.

Підрозділ "Оріон" Національної гвардії України створив роботизований коридор під Купʼянськом для логістичних постачань безпосередньо на лінію фронту. Про це повідомили в підрозділі, додавши, що лише за один місяць завдяки цьому коридору було проведено 85 бойових місій та непомітно для ворога доставлено 30 257 кілограмів вантажу.

"Ми зламали стереотип про те, що для постачання армії потрібні колони вантажівок і сотні солдатів під прицільним вогнем. Наші робототехнічні комплекси – це "тиха кров" фронту. Коли ворог думає, що наші позиції виснажені, туди серед ночі тихо заходить гусенична платформа і завозить тонну боєприпасів. 99,57% наших місій – успішні", – зазначив офіцер групи управління штабу підрозділу "Оріон" Владислав Золотарьов.

В підрозділі навели приклад однієї з таких операцій, яка відбулася у вересні. Тоді у бійця на позиції загострилася виразка шлунка. Через внутрішню кровотечу, чекати на вихід з позиції військовий не міг. Тому командири відправили до нього роботизовану платформу, яка евакуювала бійця та безпечно доправила його до медиків.

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На тлі цього, зазначили у підрозділі, РФ розгорнула полювання на роботів з "Оріону". На них націлені спеціалізовані екіпажі аеророзвідки та ударних БпЛА, які вистежують і нищать виключно наземну логістику.

"Ворог полює на наше залізо запекліше, ніж на бронетехніку, бо розуміє: наші роботи роблять їхню тактику виснаження марною. Але ми аналізуємо кожен їхній крок і виконуємо завдання без ризику для людей", – додав Владислав Золотарьов.

Інновації на фронті: інші важливі новини

Раніше аналітики з Інституту вивчення війни повідомляли про те, що операції Сил оборони позбавляють РФ можливості використовувати тактику інфільтрації до Куп'янська з півночі. Експерти відзначають, що ворог не може заходити до міста й на поверхні через велику концентрацію БПЛА.

Тим часом Росія, за словами старшого лейтенанта Сил оборони України із позивним "Алекс", знайшла методи протидії ударним дронам Hornet, які ЗСУ використовували для обрізання логістики. Він наголосив, що це відкрило дорогу для освоєння великої кількості інших перспективних українських засобів.

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