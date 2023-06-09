РФ має намір поширювати брехливі матеріали з метою створення політичної кризи в Україні, зазначили у ГУР.

Російська Федерація підготувала інформаційну кампанію з метою дискредитації України і президента Володимира Зеленського, щоб перекласти на Україну відповідальність за підрив дамби Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook. "Держава-агресор підготувала чергову інформаційну спецоперацію з дискредитації України та її воєнно-політичного керівництва", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, спільними зусиллями розвідувальної спільноти України отримано інформацію про те, що російським агентством соціального проєктування запущено новий етап кампанії з дискредитації українського військового командування та державних діячів.

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"В її рамках підготовлено серію провокативних матеріалів, які, за задумом авторів, мають перекласти на Україну відповідальність за підрив дамби Каховської ГЕС та створити передумови політичної кризи", - повідомили в розвідці.

Підготовлені ворогом заголовки публікацій мають так званий "клікбейтний" характер та містять прямі звинувачення на адресу воєнно-політичного керівництва, зокрема, президента України.

Російська інформаційна кампанія спрямована на поширення фальшивих повідомлень:

"Так не діставайся ти нікому! Зневірившись досягнути успіху у можливому наступі, Зеленський перейшов до тактики випаленої землі, але направленої проти свого народу";

"Вибух дамби має "змити" Зеленського";

"Зеленський робить все, щоб перестати бути "нашим мерзотником";

"Підрив дамби утопить Зеленського і Україну".

"Під кожним матеріалом розміщуватимуться коментарі з фейкових акаунтів, начебто від імені українських та іноземних читачів. Вони мають створити враження "живої" дискусії та залучити до обговорення реальних користувачів мережі", - відзначили у розвідці.

Крім того, наявний бюджет проєкту складає близько $6 млн з можливістю подальшого збільшення.

Підрив Каховської дамби - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 6 червня вночі росіяни підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого почався неконтрольований спуск води з водосховища, який спричинив затоплення територій нижче за течією Дніпра.

Українська влада оголосила про евакуацію населення з підтоплених районів. Утім, росіяни на захоплених територіях не дозволяють евакуювати людей. Більше того, загарбники вчора, 8 червня, обстріляли місця евакуації людей на Херсонщині, внаслідок чого є жертви та багато постраждалих.

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