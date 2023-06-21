Ширина водосховища становить від 7 до 30 км. За оцінкою Рьопке, солдати вже зараз можуть пройти по висохлому дну.

Пересохле Каховське водосховище може бути плацдармом для українського наступу, висловився для BILD військовий оглядач Юліан Рьопке.

Він, зокрема, вказав на розширення українського фронту через підрив Росією ГЕС на 200 км.

"Пересихання Каховського водосховища призвело до різкої зміни стратегічної ситуації на півдні України. Як для російської окупаційної армії, так і для українських захисників з'явилися нові можливості, але також і нові небезпеки", - пояснив Рьопке.

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Ширина водосховища становить від 7 до 30 км. За оцінкою Рьопке, солдати вже зараз можуть пройти по висохлому дну. Колісна техніка там навряд чи проїде, але гусенична - можливо, вважає журналіст. "Тепер з'явилася можливість, що Україна буде наступати не тільки там, де росіяни чекали і де готували окопи і мінні поля протягом декількох місяців, але також і у зовсім іншому місці", - упевнений експерт.

За його словами, у наступ через водосховище можуть перейти і ЗС РФ, якщо захочуть повернути контроль над усією Херсонською областю.

Контрнаступ ЗСУ та підрив Росією Каховської ГЕС - що варто знати

В очікуванні українського контрнаступу на півдні країни російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС.

Через теракт країни-агресорки постраждали десятки населених пунктів Херсонської області, наслідки відчули мешканці Одеської та Миколаївської областей, а також - окупованого Криму.

Крім того, РФ затопила і власні позиції на лівому березі, ССО навіть довелося рятувати "обмінний фонд" з-під води. Разом з тим, ворог не дозволяв українцям евакуюватися з підтоплених зон під загрозою розстрілу човнів, відомі випадки мародерства серед окупантів.

Наразі точна кількість жертв серед населення внаслідок терористичних дій Росії ще встановлюється. Підраховуються і втрати для навколишнього середовища.

І хоча президент Чехії Петер Павел погодився, що злочин РФ позначиться на червневих боях по всій лінії фронту, західні аналітики, своєю чергою, відзначали, що на просування української армії це нібито не вплине, оскільки ЗСУ не форсували Дніпро.

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