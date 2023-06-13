Експерти впевнені, що в ході контрнаступу ЗСУ, ймовірно, будуть використовувати пробні атаки і маневри.

Західні аналітики поки утримуються від яких-небудь прогнозів щодо просування українських військ і кажуть, що успіхи початку контрнаступу ЗСУ можна буде оцінити через тижні або ж місяці.

Як пише The New York Times, нині українські захисники шукають місце, де можна було б вбити клин у російську оборону.

Але аналітики поки не бачать ознак серйозного прориву у щільній мережі оборони російських окупантів.

Експерти впевнені, що в ході контрнаступу ЗСУ, ймовірно, будуть використовувати пробні атаки і маневри, при цьому основна частина атакуючих сил буде перебувати в резерві, вишукуючи слабкі місця, а потім направляючи свої сили в цьому напрямку.

На їхню думку, такий підхід може завдати втрат атакуючій стороні. У цьому контексті аналітики згадують недавню втрату ЗСУ перших Leopard і Bradley.

Окремо наголошується, що руйнування греблі Каховської ГЕС, схоже, не уповільнило просування українських військ, оскільки ЗСУ не намагалися форсувати річку.

Контрнаступ ЗСУ - головне

У перші дні початку контрнаступу на Запорізькому напрямку, згідно з підтвердженими даними OSINT-дослідників, в боях біля Малої Токмачки Україна втратила перші Leopard і Bradley.

Зараз українська армія, за інформацією Інституту вивчення війни, атакує ворога щонайменше на трьох напрямках.

Аналітиками встановлено звільнення одного населеного пункту на заході Запорізької області та шести - на сході Запорізької та заході Донецької області. Згідно з геолокаційними кадрами від 12 червня, додатково відомо про обмежене просування ЗСУ на заході Донецької області на південь від Великої Новосілки.

Повністю ініціативу противник втратив і на Бахмутському напрямку.

Пізніше вдень у вівторок, 13 червня, в Генштабі заявили, що Збройні Сили України в ході наступальних операцій змогли просунутися на Бердянському напрямку на відстань від 500 метрів до 1 кілометра.

Водночас, за словами начальника розвідцентру Сил оборони Естонії полковника Марго Гросберга, основного удару у контрнаступі поки не завдано, швидше за все, мова йде про пошук можливих точок прориву оборони. При цьому ЗСУ також необхідно зміцнювати свої крила і фланги.

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