Він заявив, що фура оформлена на нього, але користувався нею його родич.

Самір Юсубов, який назвався власником фури, яка, як передбачається, вибухнула на Кримському мосту, заперечує причетність до інциденту.

Його відеозвернення опублікували російські Telegram-канали.

"Я, Юсубов Самір Сеймур-Огли, 1996 року народження, до того, що трапилося на Кримському мосту, стосунки не маю. Фура оформлена на мене, на ній працює дядько Юсубов Махір Насіб-Огли. Все життя займається вантажоперевезеннями", – каже хлопець на відео.

Відео дня

Інформація Саміра Юсубов частково підтверджується даними з відкритих джерел – людина на ім'я Юсубов Махір Насиб-Огли раніше була оформлена як підприємець в Татарстані, його діяльність була пов'язана з автомобільним вантажним транспортом.

Як повідомляють Telegram-канали Mash і Baza, дядько власника машини міг бути за кермом вантажівки, що вибухнула. Нібито родичі впізнали його за відео з огляду автомобіля.

Повідомляють, що протягом останніх тижнів фура пересувалася Краснодарським краєм. Вчора вночі її бачили у селищі Світлий Шлях у Краснодарському краї, сьогодні о 5 ранку – у селищі Стрєлка, що за 36 кілометрів. Цей шлях машина здолала за 6 годин. О 5:52 фура заїхала на міст, о 6:05 вибухнула. Від позавчора Махір не виходив на зв'язок із рідними.

Російські Telegram-канали також повідомляють, що зараз в будинках рідних Саміра проходять обшуки, а сам він перебуває за кордоном.

Зазначимо, раніше російські ЗМІ опублікували його фото, назвавши ім'я – Борис Юсубов. Також повідомляли, що він нібито продав фуру, але новий власник не переоформив її.

Підрив Кримського мосту – подробиці інциденту в Криму

У суботу, 8 жовтня, почали з'являтися повідомлення про сильну пожежу на Кримському мосту. Спершу російські ЗМІ інформували, що нібито горить залізнична гілка споруди, потім – що обвалені два автомобільних прольоти, вони впали у воду.

Голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони "Південь" Наталія Гуменюк також зазначила, що тепер росіяни "не зможуть використовувати чергову транспортну артерію, а зокрема, і залізничний маршрут. Вона додала, що Україну це "цілком влаштовує".

Окупаційна "влада" півострова заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль. Після обіду Слідком РФ заявив, що внаслідок вибуху на Кримському мосту нібито загинули три людини. Також повідомляли, що власник фури – житель Краснодарського краю, за місцем його проживання проводять обшуки.

Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, підрив Кримського мосту був спецоперацією Служби безпеки України. В СБУ поки відмовляються підтверджувати дану інформацію.

The Washington Post з посиланням на надійне джерело в українському уряді також повідомила про причетність України. У Силах оборони "Південь" ухильно відповіли, що "рветься там, де тонко", а в Офісі президента натякнули, що це справа рук росіян.

У Держдумі РФ назвали подію оголошенням "війни без правил" і вибухнули погрозами, а російський диктатор Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з НП на Кримському мосту.

Після інциденту окупанти хочуть вивезти жителів окупованої частини Херсонської області в Крим і Російську Федерацію.

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