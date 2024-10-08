Лише о 00:28 Повітряні сили оголошували по відбій загрози по всій країні.

Вночі російська армія атакує південь України дронами-камікадзе типу "Shahed". Повітряну тривогу оголосили в Одеській, Миколаївській та Запорізькій областях.

О 01:11 одеський міський голова Геннадій Труханов закликав одеситів перебувати в безпечних місцях, оскільки російські безпілотники фіксують просто над містом. Вже о 01:29 він написав у своєму Telegram-каналі, що російська атака все ще триває.

В офіційному каналі Повітряних сил ЗСУ зазначалося, що "шахеди" помітили в акваторії Чорного моря в районі Одеси. Також є БПЛА в районі Запоріжжя. Згодом загроза застосування дронів поширилася на Дніпропетровську область, там також можлива робота протиповітряної оборони.

Відео дня

Російський удар по Одесі

Нагадаємо, вчора в Одеській обласній військовій адміністрації повідомили про балістичну атаку по портовій інфраструктурі міста. Удар припав на іноземне цивільне судно. Під час цього обстрілу загинув громадянин України, ще п'ятеро іноземців постраждали.

Згодом невідома жінка намагалася встановити на Європейській площі російський прапор. Обурені перехожі зупинили її та викликали поліцію. На поширеному відео вона заперечує, що місто обстрілює Росія.

Вас також можуть зацікавити новини: