На місце викликали поліцію.

Ввечері 7 жовтня жінка намагалася повісити в Одесі російський триколор, але їй завадили випадкові перехожі. Незавдовго до цього росіяни вдарили "балістикою" по порту, вбивши людину.

Відео з Європейської площі швидко розлетілося по місцевих Telegram-каналах. На ньому можна побачити жінку в сонцезахисних окулярах та спортивному одязі, яка влізла на постамент, де колись стояв монумент "Засновникам Одеси", центральною фігурою якого була російська імператриця Катерина II.

Жінка розгорнула триколор та почала чіпляти до поверхні, але її помітила компанія молоді. Люди кричали, вимагаючи, щоб вона припинила, а потім почали кидати в неї стакани з напоями. Згодом один з чоловіків вирвав в неї з рук ворожий прапор.

Відео дня

Одна з обурених жінок нагадала їй, що від російської ракети лише нещодавно загинула людина. Та у відповідь почала сперечатися та запевняти, що ракети по Одесі запустила не Росія, а зараз йде "гібридна війна". Коли її примусили зняти окуляри, вона сказала російською: "Ахмат" - сила, Росія - мощь, Аллаху акбар, Бог - один, ребята".

Якийсь чоловік сказав їй: "Той хто має душу та серце, не лізе у цей бруд, йде війна…". Але прихильниця РФ почала сперечатися й з ним. Люди збиралися спалити триколор, але не зробили цього, а просто передали його правоохоронцям. Як повідомили у регіональному главку Нацполіції, жінка вже дає покази.

Провокації в Україні 7 жовтня

Нагадаємо, вчора вранці російська загарбницька армія атакувала Київ ракетами. Невдовзі в мережі з'явилося відео, на якому дівчина вихваляє окупантів та насміхається з людей, які прямують до укриттів. Поліція повідомила про її затримання - вона перебувала в одному із закладів харчування біля вокзалу.

Також у Telegram-каналах поширювали відео, на яких чоловік розповідав про неонацизм в українському війську та називав "культом смерті" стелу з фотографіями та прапорами загиблих воїнів.

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