Під час своєї розмови політики висловили занепокоєння щодо цього питання.

Дональд Трамп, який переміг на президентських виборах у США, провів телефонну розмову з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем. Під час спілкування вони також обговорили розгортання військ КНДР на території Росії для участі у війні проти України, повідомляє Yonhap.

Юн Сок Йоль привітав Трампа з "переконливою перемогою". Також вони домовилися провести особисту зустріч найближчим часом.

Зокрема Трамп наголосив, що США планують співпрацювати з Південною Кореєю в суднобудівній галузі, а саме у військовому суднобудуванні, експорті, ремонті та технічному обслуговуванні.

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Також вони обговорили ситуацію в Північній Кореї, а саме нещодавні ядерні розробки, запуски ракет та розгортання військ країни в РФ. Політики висловили занепокоєння щодо цих питань безпеки та теперішньої війни в Україні.

Війська КНДР на війні в Україні - що відомо

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що північнокорейські війська, які зараз воюють на боці Росії проти України, становлять загрозу для глобальної безпеки світу. Він вважає, що участь КНДР у війні може ознаменувати початок "набагато темнішої" фази тривалого конфлікту.

Водночас міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що на фронті відбулися перші зіткнення ЗСУ з військовими КНДР. За його словами, ці зіткнення були маломасштабними.

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