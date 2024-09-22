Зеленський вважає, що Трамп насправді не знає, як закінчити війну в Україні.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що під час передвиборчої кампанії кандидат у президенти США Дональд Трамп робить політичні заяви, зокрема і щодо війни в нашій державі. Таким чином український лідер прокоментував слова експрезидента США про те, що він хоче, аби війна припинилась та "мирний план", про який розповів потенційний віцепрезидент США Джей Ді Венс.

"Він каже, що хоче, щоб війна припинилася. Що ж, ми теж цього хочемо. Ця фраза і бажання, вони об'єднують світ, всі їх поділяють. Але ось страшне питання: Хто візьме на себе витрати на припинення війни? Хтось може сказати, що Мінські домовленості або зупинили, або заморозили бойові дії на певному етапі. Але вони також дали росіянам можливість ще краще озброїтися і зміцнити свої фейкові претензії на окуповані ними території", - наголосив Зеленський в інтерв'ю The New Yorker.

На думку президента, Трамп насправді не знає, як закінчити війну в Україні. За його словами, чим глибше дивишся на цю війну, тим менше розумієш.

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"Я бачив багатьох лідерів, які були переконані, що знають, як закінчити її завтра, але коли вони занурювалися в неї глибше, то розуміли, що все не так просто. Окрім небажання самого Трампа говорити про українську перемогу, він обрав кандидатом у віцепрезиденти Джей Ді Венса. Він занадто радикальний. Венс вийшов з чіткішим планом - віддати наші території", - нагадав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що ідея Венса щодо закінчення війни в Україні є неприйнятною. Також він вважає, що ця концепція не є планом "в жодному формальному сенсі".

"Це була б жахлива ідея, якби людина дійсно збиралася її реалізувати, змусити Україну взяти на себе витрати на припинення війни, відмовившись від своїх територій. Але це, безумовно, ніколи не станеться. Такий сценарій не мав би жодного підґрунтя в міжнародних нормах, в статуті ООН, в правосудді. І це також не обов'язково закінчить війну. Це просто гасла", - наголосив президент.

За словами Зеленського, такі сигнали є небезпечними для України, особливо коли їх оголошує потенційний віцепрезидент США.

"Треба сказати, що з Трампом такого не було. Ми з ним розмовляли телефоном, і його меседж був настільки позитивним, наскільки це можливо, з мого погляду. "Я розумію", "я надам підтримку" і так далі. [Венс та інші, хто поділяє його погляди] повинні чітко розуміти, що в той момент, коли вони починають торгувати на нашій території, вони починають закладати інтереси Америки в інших місцях: на Близькому Сході, наприклад, а також на Тайвані і у відносинах США з Китаєм", - підкреслив глава держави.

Також Зеленський зазначив, що не сприймає слова Венса серйозно, адже якби це був план, то США прямували б до глобального конфлікту, в який будуть втягнуті Ізраїль, Ліван, Іран, Тайвань, Китай та багато країн Африки.

"Такий підхід транслював би світові наступне неявне правило: я прийшов, я завоював, тепер це моє. Це правило застосовуватиметься скрізь: і до земельних претензій, і до прав на корисні копалини, і до кордонів між країнами. Це означатиме, що той, хто стверджує контроль над територією - не законний власник, а той, хто прийшов місяць чи тиждень тому з автоматом у руках - той і є головним. Ми опинимося у світі, де сила має рацію. І це буде зовсім інший світ, глобальне протистояння", - попередив український лідер.

Також Зеленський порадив Венсу прочитати історію Другої світової війни.

"Нехай пан Венс почитає історію Другої світової війни, коли країна була змушена віддати частину своєї території одній конкретній людині. Що зробила ця людина? Заспокоївся чи завдав нищівного удару по європейському континенту - багатьом народам в цілому, і єврейському народу зокрема? Нехай він (Венс) почитає. Єврейський народ є потужною силою в Сполучених Штатах, тож нехай вони проведуть просвітницьку кампанію і пояснять, чому мільйони людей загинули через те, що хтось запропонував відмовитися від клаптика території", - зауважив президент.

Заява Венса щодо завершення війни в Україні - що відомо

Раніше кандидат у віцепрезиденти США від республіканців Джей Ді Венс розповів, яким бачить план Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні.

"Думаю, що це виглядає так. Трамп сідає і каже росіянам, українцям і європейцям: "Ви, хлопці, повинні з'ясувати, який вигляд має мирне врегулювання". І, ймовірно, воно виглядатиме приблизно так само, як нинішня лінія розмежування між Росією та Україною. Це стане як демілітаризована зона. Вона буде сильно укріплена, щоб росіяни не вторглися знову", - зауважив він.

За його словами, у такому випадку Україна зберігає свій незалежний суверенітет.

Водночас експерт видання The Hill заявив, що такий план є божевіллям і може повністю зруйнувати динаміку міжнародних відносин.

"Таке "врегулювання" пошле "ясний сигнал" союзникам Америки по всьому світу про те, що вони не можуть розраховувати на підтримку США", - вважає він.

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