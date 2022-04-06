Здобути хоч якусь перемогу в Україні до 7 травня - десь таке завдання перед своїми генералами поставив зараз Путін.

Очевидно, успішність "спецоперації" Володимира Путіна в Україні під загрозою, і сам диктатор усвідомлює це. Щоб хоч трохи "зберегти лице", очільник Кремля вирішив дати нове завдання російським генералам.

Як йдеться у повідомленні СтратКому ЗСУ, Путін прагне, щоб ті здобули "хоч якусь перемогу" в Україні до 7 травня, бо 9-го має в Москві має відбутися традиційний парад. Таке рішення Путін ухвалив, найімовірніше, через те, що від початку вторгнення його війська не змогли утримати контроль над районами, де вели бої, і зазнали численних втрат.

Так, в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ зауважили, що часи змінюються, а диктатори – ні.

"У роки Другої світової Сталін ставив завдання звільняти міста до якоїсь дати: Київ – звільнити від нацистів до річниці "жовтневої революції", Берлін раніше за західних союзників тощо. Результати поспіхів відомі – сотні тисяч безглуздо загиблих червоноармійців, яких використали як гарматне м'ясо заради виконання забаганок диктатора", – підкреслили у відомстві.

Здобути хоч якусь перемогу в Україні до 7 травня - десь таке завдання перед своїми генералами поставив зараз Путін. Річ у тім, що 9 травня запланований парад, який він збирається провести у будь-якому випадку.

Тільки постає питання: які ж військові частини пройдуть по Красній площі і яка техніка проїде? Оскільки українські захисники успішно розгромили чимало елітних підрозділів армії та військової техніки, які раніше брали участь в парадах РФ.

Тож парад у Москві 9 травня 2022 року, ймовірно, виглядатиме так:

Нагадаємо, за даними розвідки США, Росія переглянула свою військову стратегію в Україні, щоб зосередитися на взятті під контроль Донбасу та інших регіонів на сході України з датою на початок травня.

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