Ракету збили над Роменським районом.

На Сумщині літак Повітряних сил ЗСУ збив ворожу крилату ракету.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Над Роменським районом сьогодні вдень, під час повітряної тривоги, літак Повітряних сил України збив ворожу крилату ракету", - зазначив він.

Також Голова військової адміністрації Дмитро Живицький подякував нашим захисникам таподілився світлинами решток від збитої крилатої ракети.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно сили протиповітряної оборони ЗСУ збили над Полтавщиною ворожу ракету.

Сьогодні Запорізькі захисники записали на свій рахунок ще один збитий російський безпілотник "Орлан-10". Ціна одного такого сягає близько $100 тисяч.

Після влучання зенітної ракети, російський безпілотник був пошкоджений, загорівся, після чого зустрівся з українською землею.

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