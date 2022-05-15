Подоляк зазначив, що Росія продовжує "спецоперацію з демілітаризації власної армії".

Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував масове "самозаймання військкоматів" в Росії.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook Twitter.

"Рязань, Нижньовартовськ, Мордовія, Іванівська область - останнім часом в Росії масово самозаймаються військкомати. Палають від сорому? Росія продовжує спецоперацію з демілітаризації... власної армії. Все ще йде за планом чи нам допомогти це прискорити?",- зазначив Подоляк.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Після вторгнення російських військ в Україну на території РФ почали міфічним чином горіти військкомати. Цікаво, що пожежі почастішали після того, як в ЗМІ почала з'являтися інформація про підготовку у РФ масової мобілізації.

13 травня в російському Омську невідомі закидали військкомат коктейлями Молотова.

15 травня в російському місті Гуково Ростовської області у військкомат метнули коктейль Молотова.

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