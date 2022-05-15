Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував масове "самозаймання військкоматів" в Росії.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook Twitter.
"Рязань, Нижньовартовськ, Мордовія, Іванівська область - останнім часом в Росії масово самозаймаються військкомати. Палають від сорому? Росія продовжує спецоперацію з демілітаризації... власної армії. Все ще йде за планом чи нам допомогти це прискорити?",- зазначив Подоляк.
Війна в Україні:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
- Після вторгнення російських військ в Україну на території РФ почали міфічним чином горіти військкомати. Цікаво, що пожежі почастішали після того, як в ЗМІ почала з'являтися інформація про підготовку у РФ масової мобілізації.
- 13 травня в російському Омську невідомі закидали військкомат коктейлями Молотова.
- 15 травня в російському місті Гуково Ростовської області у військкомат метнули коктейль Молотова.
Вас також можуть зацікавити новини:
Німецький депутат назвав дві причини жорстокості солдатів Росії в Україні
Депутат Бундестагу спрогнозував сценарій завершення війни в Україні
Екс-депутат Держдуми попередив, коли Путіну загрожують величезні сюрпризи