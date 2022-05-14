При виконанні низки умов з Москвою знову можна почати переговори, вважає німецький політик.

Україна має виграти війну з Російською Федерацією, домігшись збереження своїх кордонів хоча б у межах січня 2022 року.

Якщо РФ визнає українські кордони, погодиться на пропозиції Києва, візьме відповідальність за скоєні військові злочини й виплатить репарації, тоді з Москвою можна буде знову сісти за стіл переговорів, розповів член зовнішньополітичного комітету Бундестагу, полковник у відставці Родеріх Кізеветтер в інтерв'ю DW.

"...Україна має цю війну виграти, домігшись відходу російських солдатів з її території й збереження країни щонайменше в межах січня цього року...", - заявив співрозмовник.

За його словами, Київ сам запропонував тимчасово відмовитися від Криму, від районів в Донецькій і Луганській областях в межах січня цього року.

"...Україна висловила готовність відмовитися від вступу в НАТО і взяти курс на нейтральний статус. Вона хоче стати членом ЄС як Швеція, Фінляндія та Австрія...", - підкреслив політик.

Нагадаємо, російські війська вдерлися на територію України рано вранці 24 лютого. Влада РФ назвала війну проти української сторони спецоперацією, зокрема, для "денацифікації" наших земляків.

Спочатку окупанти бомбили військові об'єкти, а потім атакували й мирних жителів, зокрема, в Києві, Чернігові, Харкові, Херсоні, Миколаєві, Одесі та Маріуполі.

Родеріх Кізеветтер вважає, що причина початку війни Росією проти України - страх російського президента Володимира Путіна перед рухами за свободу і демократію.

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