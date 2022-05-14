Дещо окупантів в Україні страшенно розлютило, вважає член Бундестагу.

Член зовнішньополітичного комітету Бундестагу, полковник у відставці Родеріх Кізеветтер вважає, що є дві причини жорстокості солдатів Російської Федерації в Україні.

Російських військових, зокрема, жахливо розлютило те, що на українській землі їм, виявляється, не раді, розповів німецький депутат в інтерв'ю DW.

"...По-перше, для них став повною несподіванкою той опір, який їм чинила Україна, яка не бажає ставати частиною Росії й відстоює свою незалежність. А друга причина - російських солдатів жахливо розлютило, що їм, виявляється, в Україні не раді...", - сказав співрозмовник.

За словами політика, після цього окупанти стали виконувати завдання, яке перед ними поставив президент РФ Володимир Путін - "знищити українську націю".

"...Путін сказав, що майбутнє державне утворення не має називатися Україною. Тому і солдати переконані в тому, що їм треба знищувати націю. І це жахливо. Але інакше, крім як такими двома, можливо, не вичерпними причинами, я це (жорстокість супротивника - Ред.) пояснити не можу...", - заявив депутат.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися на територію України. Російська влада назвала війну проти української держави спецоперацією, зокрема, для "денацифікації" наших земляків.

Супротивник спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирних жителів, зокрема, в Києві та Київській області. Частина Київщини опинилася під окупацією. Пізніше Київська область була звільнена від противника.

У містах було багато руйнувань і жертв, окупанти ґвалтували людей і вбивали, на вулицях лежали тіла.

На початку травня голова поліції Київської області Андрій Небитов повідомив, що у регіоні знайшли понад 1 200 тіл мирних людей, убитих противником.

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