У РФ чоловік середньої статури кинув у будівлю військкомату пляшку із запальною сумішшю, дізналися журналісти.

У російському місті Гуково Ростовської області, за попередніми відомостями, чоловік середньої статури метнув пляшку із запальною сумішшю (коктейль Молотова) в стіну будівлі, в якій знаходиться військовий комісаріат, і зник.

Спроба диверсії сталася 13 травня вночі за адресою вул. Червона Гірка, 68, повідомляє Telegram-канал "Че по Ростову?".

За його даними, чоловік був у чорному одязі.

Також з'явилася інформація, що пожежу ліквідували співробітники військкомату, і обійшлося без майнових втрат і постраждалих. Підозрюваного розшукують.

Інцидент у Гуково трапився приблизно о 02:05 за місцевим часом, пише 161.ru, посилаючись на відомості джерела в правоохоронних органах.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися на територію України. Ворог спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і цивільних.

Генштаб Збройних сил України повідомляв, що станом на 14 травня в нашій країні були знищені приблизно 27 400 супротивників.

У Росії активісти намагалися протестувати проти війни з Україною, проте акції за мир жорстоко розганяли силовики. 13 травня стало відомо, що в російському Омську невідомі закидали військкомат коктейлями Молотова.

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