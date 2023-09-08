Підвищити безпеку країн і обмежити можливості Росії може передача Україні додаткових систем ППО, заявили у Зеленського.

В Офісі президента Володимира Зеленського конкретизували причину, чому Росія дозволяє собі користуватись для ударів по Україні небом Румунії та інших сусідів.

Про це радник глави офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter.

"Звичайно, ніхто не очікує, що НАТО застосує статтю 5 і розпочне війну з Росією через металеву банку, що впала на поле в Румунії. Це не той випадок. Росія дозволяє собі використовувати повітряний простір Румунії та інших сусідів для нанесення ракетних ударів по Україні лише з однієї причини. Бо там тиша", - зазначив він.

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Подоляк вважає, що країнам варто "жорсткіше" сформулювати неприпустимість порушення власного повітряного простору.

"Наприклад, заявляючи про готовність збивати ці ракети і безпілотники в певному радіусі для захисту своїх кордонів", - підкреслив він.

Водночас, за словами радника, ключовим є те, що необхідно якнайшвидше допомогти Україні додатковими системами ППО, розгорнути їх у прикордонних районах.

"Це значно підвищить безпеку країн, що межують з Україною, і обмежить спекулятивні та провокаційні можливості Росії. Нам потрібні прості дії," - зазначив Подоляк.

Російські атаки на кордоні з Румунією

Влітку Росія посилила атаки на українську портову інфраструктуру, в тому числі поруч з румунським кордоном.

Зокрема під час дронової атаки по портах Одеси 4 вересня один з БПЛА впав на території Румунії. Влада країни спершу відмовлялися визнавати факт падіння, але через два дні все ж підтвердила виявлення уламків російського дрона в районі Плауру в повіті Тулча

Того ж дня президент країни Клаус Йоханніс заявив, що це "неприпустима ситуація" і серйозне порушення суверенітету країни. Водночас він запевнив, що Румунія в безпеці і дуже добре захищена з боку НАТО.

А згодом видання Digi24 повідомило, що мер комуни Чааталкьой в Румунії обговорив з міністром оборони країни можливість евакуювати жителів села Плауру, біля якого знайшли уламки російського безпілотника. Село розташоване біля кордону з Україною, не більше ніж за 300 метрів від українського порту Ізмаїл.

Відомі й інші випадки падіння уламків збитих російських ракет та дронів неподалік кордонів України на території сусідніх держав. Так, у лютому ц.р. співробітники прикордонної поліції Молдови виявили уламки ракети біля КПП "Ларга" на кордоні з Україною. У МВС Молдови уточнили, що це був вже четвертий випадок, коли уламки ракет після бомбардувань України падають на території Молдови.

Наприкінці квітня 2023 р. влада Польщі підтвердила, що неподалік міста Бидгощ виявили уламки обʼєкта, схожого на ракету "повітря-земля". Згодом місцеве видання інформувало, що Технічний інститут Повітряних сил Польщі дійшов висновку, що уламки ракети, які були знайдені у лісі біля Бидгоща, були від російської Х-55.

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