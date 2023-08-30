На контроль ворожих територій потрібен величезний ресурс, що абсолютно безглуздо, каже він.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, чи зайдуть Збройні Сили України на територію Росії, яка розв'язала повномасштабну криваву війну у 2022 році.

"Немає сенсу заходити на територію РФ, тому що війна вже переноситься на її територію. Самі росіяни її до себе і переносять. Тому що повертаються вбивці, які відразу скоюють безліч злочинів. Там все йде в розвал, тому що управлінських рішень правильних, управлінських сигналів немає", - сказати Подоляк.

Він акцентує, що в РФ з'явиться багато бандформувань, якими вона і так насичена. Зокрема, там багато феодальних озброєних банд, етнічних злочинних угруповань і т. д.

За словами Подоляка, найголовніше полягає в тому, що росіяни більше не впевнені в тому, що їхня країна розвивається правильно, що вона стабільна і монолітна. Він зазначив, що "вони продовжують хорохоритися, але все це вже безглуздо виглядає". За його словами, самі жителі РФ в очікуванні, що у них щось назріває і станеться - все обрушитися.

"Нам сенсу немає туди заходити, тому що, як тільки трапитися на якомусь напрямку обвал фронту, в Росії почнеться революційний процес - масштабний бунт...",- акцентує радник.

Він пояснює, що Україні безглуздо захоплювати російські міста, хоча б в силу того, що українці - ментально дуже відрізняються від громадян РФ.

"Тому що коли ти заходиш на чужу територію і при цьому – ментально інший, тобі потрібно там тотально домінувати – тримати під контролем, тому що там будуть ненавидіти. Чому ми повинні тримати під контролем людей, які залишилися в 17 столітті? Вони нам не потрібні. Росія в будь-якому випадку не генерує нічого корисного", - підкреслив Подоляк.

За його словами, якщо заходити на територію ворога, її потрібно контролювати, принаймні, якийсь час. Однак Україні доведеться витрачати на це велику кількість ресурсу, що абсолютно безглуздо. Україні потрібно "обвалити фронт", спровокувати в РФ революційний процес, який є неминучим, так як, на думку Подоляка, росіяни і самі цього хочуть. "Нам потрібно просто прискорити подію і спостерігати з поп-корном і рожевим шампанським", - говорить Подоляк.

Він вважає, що революційні процеси призведуть до оновлення в РФ політичної еліти і якоїсь "слабкої демократії". Однак Україні за цей час необхідно розірвати все, що хоч якось пов'язує дві країни - абсолютно весь інформаційний простір, культуру та ін.

Крім того, Подоляк сказав, що Росія повинна бути покарана матеріально за ті руйнування, нещастя, які принесла Україні. Це має бути зроблено так, щоб майбутні покоління в РФ пам'ятали (знали) про цю війну і відчували, що "вже програли". Зокрема, це може бути пов'язано з частковим вилученням корисних копалин (доходів від них), які є на території Росії і за допомогою яких вона шантажує світ.

Подоляк про протести в Росії:

Раніше Михайло Подоляк розповів, що після смерті ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина ймовірність виникнення нових протестів і заколотів у Росії збільшилася.

За словами радника глави Офісу президента України, вбивством Пригожина елітам РФ продемонстровано, що Володимир Путін діє не за правилами, а як терорист.

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