Представник Пентагону заявив, що вони будуть уважно стежити за ситуацією.

У США і Великобританії відреагували на заяву "Азова" про те, що російські окупанти застосували хімічну зброю у Маріуполі.

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз трас заявила, що вже перевіряє цю інформацію разом з партнерами.

"Будь-яке застосування такої зброї буде безжальною ескалацією цього конфлікту, і ми будемо вимагати від Путіна і його режиму відповіді", - написала вона в Twitter.

У коментарі CNN прес-секретар Пентагону Джон Кірбі повідомив, що вони стурбовані потенційним використанням Росією засобів "боротьби з заворушеннями" в Україні.

"Пентагон не може підтвердити повідомлення про те, що російські війська застосували щось, що може бути хімічною зброєю в Маріуполі, але офіційні особи як і раніше стурбовані потенційним застосуванням Росією засобів придушення заворушень", - сказав він.

За словами Кірбі, Пентагон знає про ці повідомлення і буде уважно стежити за ситуацією.

"Ці повідомлення, якщо вони правдиві, викликають глибоку стурбованість і відображають наші побоювання з приводу того, що Росія може використовувати в Україні різні засоби придушення заворушень, у тому числі сльозогінний газ, змішаний з отруйними речовинами", - зазначив він.

Нагадаємо, що 11 квітня російські окупаційні війська використали в Маріуполі отруйну речовину невідомого походження.

У постраждалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром.

Лідер "Азова" Андрій Білецький заявив, що троє бійців мають чітко виражені ознаки отруєння бойовими хімічними речовинами, але без катастрофічних наслідків.

Вас також можуть зацікавити новини: