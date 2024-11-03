За словами військового, ворог залучає велику кількість живої сили і техніки.

Ситуація на Покровському напрямку в зоні відповідальності 15-ї бригади оперативного призначення НГУ залишається складною. Наприкінці жовтня російські окупанти розпочали штурмові дії із залученням дуже великих резервів в напрямку Селидового, навколо якого тривають бої. Про це заявив офіцер бригади, майор Віталій Міловідов в інтерв'ю "Українському радіо".

"Ворог сконцентрував основні сили та основний удар здійснює в напрямку населеного пункту Вишневе. Чисельність ворожих груп не зменшується, ворог підготував велику кількість резервів, залучив їх одночасно з декількох напрямків, готуючи завчасно собі плацдарми для просування південніше та північніше. І залучає велику кількість штурмових груп, які постійно намагаються рухатися - і в день, і вночі", - наголосив військовий.

За його словами, цей рух також прикривається потужним вогнем артилерії враження різного калібру. Крім того, армія РФ активно застосовує РЕБ-засоби, перешкоджаючи в радіогоризонтах для проведення української розвідки.

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"Відтак стало набагато складніше залітати вглиб. Ворог також намагається залучати броньовану техніку. Протягом вчорашньої доби на позиції нашого підрозділу, а також суміжних підрозділів, які виконують на цьому напрямку бойові завдання, здійснювалися сім спроб наступів. Вони були успішно відбиті. Але ворог активно застосовує FPV-дрони й намагається своєю піхотою здійснювати штурмові дії саме районів зосередження, маршрутів висування та наших позицій, що наразі ускладнює роботу", - підкреслив майор.

Міловідов додав, що загарбники на Покровському напрямку залучають велику кількість живої сили, адже вони випробували різні тактики пересування та спроби здійснювати штурмові дії за допомогою бронегруп, а також механізованих колон, проте "саме тактика масованих піхотних штурмів дуже регулярно застосовується".

"Щодо Покровська, місто вагоме і логістично вигідне, тому ворог має намір реалізувати свої стратегічні цілі, про які заявляє. Варто стримувати на тих рубежах, які є. Мову про Покровськ потрібно трошки відтерміновувати або не ставити в перспективу і докладати максимум зусиль для того, щоб не допустити просування ворога далі і розвитку таких подій. Тому сьогодні докладається максимум зусиль, залучаються всі наявні силові засоби для того, щоб цього не допустити", - сказав військовослужбовець.

Покровський напрямок - останні новини

Раніше начальник міської військової адміністрації Покровська Сергій Добряк заявив, що місто буде повністю заблоковано для заходу і виходу з метою оборони. Також він закликав людей евакуюватися з Покровська, адже там залишатися небезпечно.

Своєю чергою військовий експерт Іван Ступак розповів, як саме російські окупанти збираються захопити Покровськ. Він зазначив, що за Селидовим відкривається дорога на Покровськ, тому росіяни спробують оточити місто із західної сторони.

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