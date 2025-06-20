Він знову скаржиться на Захід і керівництво України.

Російськими є всі території, на які ступила нога російського окупанта, заявив кремлівський правитель Путін.

На Петербурзькому міжнародному економічному форумі його запитали, куди може дійти загарбницька армія Російської Федерації в Україні. Він відповів, що вважає українців і росіян "одним народом", а в цьому сенсі вся Україна "наша":

"Є таке старовинне правило. Там, де ступає нога російського солдата, то - наше".

Під час свого виступу Путін знову почав звинувачувати Україну і Захід у початку війни. За його словами, західні противники Росії та українські "неонацисти" буквально "змусили" Москву визнати псевдонезалежність "ДНР/ЛНР" і надавати їм збройну підтримку.

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"РФ намагалася домовитися мирним шляхом, але наші "партнери" затіяли військові дії тільки для того, щоб накачати Україну зброєю і продовжити бойові дії", - заявив він.

Путін знову поскаржився, що Москві обіцяли за жодних обставин не розширювати НАТО на схід, оскільки це є нехтуванням російськими інтересами. Також він запевняє, що готовий був зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським ще під час перемовин 2022 року, однак тоді українську сторону "відрадив Борис Джонсон".

Кремлівський правитель також звинуватив Україну в скоєнні злочинів проти цивільних у Курській області, оцінивши втрати ЗСУ там у 76 тисяч осіб.

Вимоги Росії до України

Нагадаємо, російські умови для початку переговорів були озвучені РФ як "пропозиція миру", однак фактично вони є ультиматумом і містять вимоги, що суперечать суверенітету й територіальній цілісності України.

Зокрема, Росія вимагає, щоб Україна повністю відмовилася від планів вступу до НАТО, закріпивши нейтральний статус на конституційному рівні та в міжнародно-правових угодах.

Також Росія вимагає визнання українською стороною анексії Криму, а також "нових територій РФ" - це захоплені частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, навіть попри те, що значна частина цих регіонів залишається під контролем України.

Україна, за російськими вимогами, повинна вивести війська з цих територій і офіційно визнати їх частиною Росії.

Крім того, Путін висуває вимогу демілітаризації України, тобто істотного обмеження її оборонних можливостей. Він також наполягає на проведенні "денацифікації", хоча цей термін у російському дискурсі вживається без конкретного змісту і переважно використовується як пропагандистське обґрунтування агресії.

Окремо Путін заявив, що Захід має скасувати всі санкції проти Росії та припинити постачання зброї Україні.

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