На думку радника керівника ОП, можна говорити з людиною, яка є дійсно інтелектуальною та розуміє причини і наслідки своїх дій, розуміє хоча б на три кроки вперед, що буде далі.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що політичне керівництво РФ неадекватно сприймає світ, це "інтелектуальні нулі".

Про це Подоляк повідомив в ефірі інформаційного телемарафону, відповідаючи на питання про те, чи вірить він у завершення війни дипломатичним шляхом.

"Я вважаю, що політично і дипломатично можна вирішити будь-які питання, якщо навпроти тебе сидить адекватна людина. Але, на жаль, вже 80 днів триває жорстока війна..., політичне керівництво РФ має об'єктивну картинку, але досі неадекватно оцінює те, що вони роблять. Подивіться на виступи Лаврова..., подивіться на їхній рівень. Це інтелектуальні нулі, це люди, які мають мінус інтелекту. Як із ними можна про щось говорити? Це ж неможливо...", - зазначив він.

Радник керівника ОП додав, що можна говорити з людиною, яка є дійсно інтелектуальною та розуміє причини і наслідки своїх дій, розуміє хоча б на три кроки вперед, що буде далі.

"Тоді можна вести з ними переговори. Сьогодні ми бачимо, що люди виходять на 80-й день війни і говорять, що у них все йде за планом..., і паралельно із цим погрожують світу ядерною зброєю..., то це говорить про те, що ці люди неадекватно сприймають світ, що їх оточує", - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, Подоляк прокоментував намір колаборантів "приєднати" Херсонщину до складу РФ.

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