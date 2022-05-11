Він наголосив, що українська армія звільнить Херсон, "які б ігри слів не вигадували окупанти".

Радник глави Офісу Зеленського Михайло Подоляк відреагував на звернення херсонського колаборанта й гауляйтера Кирила Стремоусова до Путіна щодо "приєднання" регіону до складу РФ.

Про це йдеться у Twitter Подоляка.

"Єдине звернення, яке можуть готувати "гауляйтери" Херсонської області, – прохання про помилування після вироку суду. Окупанти можуть просити приєднатися хоч до складу Марсу, хоч до Юпітера", - написав Подоляк.

Він наголосив, що українська армія звільнить Херсон, "які б ігри слів не вигадували окупанти".

Що передувало

Гауляйтер Херсона Кирило Стремоусов заявив, що звернеться до Путіна з проханням приєднати всю область до складу Росії. Таким чином, колаборанти хочуть обійти "процедуру" псевдореферендума.

Речник російського президента Дмитро Пєсков натякнув, що такий сценарій привласнення території неможливий, а окупація здійснюватиметься за "сценарієм" Криму у 2014-му.

Референдум у Херсоні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти планували на початку травня провести в окупованій Херсонській області референдум з проголошення так званої "ХНР".

7 травня Подоляк наголосив, що будь-які заяви Росії про "референдуми" та "народні республіки" - абсолютно нікчемні.

Він додав, для звільнення області буде вбито стільки російських військових, скільки буде потрібно для повної деокупації.

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