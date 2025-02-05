Поповнення відбулося в обмінному фонді Десантно-штурмових військ на Курщині.

Десантно-штурмові війська спільно з суміжниками взяли в полон 21 військового армії РФ в Курській області.

Про це повідомило управління комунікацій Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ. Зазначається, що полоненим була надана вчасна медична допомога.

"Вони обрали вірний шлях, здавшись в полон ЗСУ. Замість того, щоб брати участь в безглуздих м’ясних штурмах без належної підготовки та підтримки. Закликаємо всіх військовослужбовців армії РФ – не реалізовуйте фантазії вашого диктатора, здавайтеся в полон", - йдеться у повідомленні.

Російські військові в полоні

Нещодавно російські солдати, які перебувають у таборі для військовополонених, де їх годують та забезпечують усім необхідним, кажуть, що пішли на війну не через гроші та після обміну можуть знов опинитися на фронті. Зокрема двоє офіцерів 40 і 44 років, на ім'я Олександр і Костянтин погодилися поділитися своїми думками зі ЗМІ.

Один із них, Костянтин, пояснив, що, маючи вільний час, вони прийшли позайматися на тренажерах. Відвідувати цей майданчик можна щодня: ті, хто працює у другу зміну, займаються до обіду, а ті, хто вранці - після роботи. Сам Костянтин родом із Підмосков'я і перебуває в таборі вже півтора року. Він припускає, що його ім'я може бути у списках на обмін, але не має точних підтверджень. За його словами, офіцерів утримують довше за інших. Вони писали листи родичам і мали можливість їм зателефонувати, але зараз цю можливість скасували.

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