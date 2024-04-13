За словами загарбників, за бойові дії в Україні їм платять по 200 тисяч рублів.

У Донецькій області в районі Новомихайлівки українські прикордонники взяли у полон трьох російських окупантів. Їх спіймали воїни Волинського загону під час ворожого штурму позицій ЗСУ в районі населеного пункту. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Виявилися вони військовослужбовцями 10-го танкового полку: стрілець та двоє рядових підрозділу військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, які мали прикрити димовою завісою штурмову бронегрупу", - йдеться у повідомленні.

За словами прикордонника Олега, всі полонені загарбники виявилися контрактниками. Окупанти розповіли, що їм за бойові дії в Україні платять по 200 тисяч рублів.

"Вони казали, що думали, що будуть тиловиками чисто, але їх зібрали до купи і на штурм до нас. Відповідно перед тим хлопці їх розбили, а далі вже їх виловлювали там. Невідомо, скільки їх ще поранених було, як то кажучи, по полях, їх ніхто не забирає", - зазначив український прикордонник.

Взяття російських окупантів у полон: останні новини

Як писав УНІАН, раніше російський окупант здався у полон українському дрону. На відео, яке опублікували в мережі, можна побачити, що судячи з усього загарбник повністю роззброївся та роздягнувся до трусів перед дроном Mavic 3. Полонений загарбник мав виснажений вигляд та, ймовірно, мав поранення.

Також повідомлялось, що бійці Нацгвардії взяли у полон російського окупанта, який штурмував позиції ЗСУ на мопеді.

"Під час роботи одного з підрозділів аеророзвідки в районі Урожайного оператори БпЛА помітили російського військового, який наближався до українських позицій на мопеді, а потім намагався непомітно підійти ближче та провести розвідку", - зазначили у пресслужбі Національної гвардії.

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