Україна гарантує безпеку тим, хто здався.

Міністерство внутрішніх справ України фіксує випадки здачі у полон російських підрозділів разом із технікою.

Як зазначив під час телемарафону міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, Україна гарантує в таких випадках безпеку тим, хто здався.

"Ми вже відзначаємо випадки здачі у полон, коли добровільно підрозділи РФ виходять на наших військових і проголошують, що вони хочуть здатися у полон, що вони не беруть участь в активних бойових діях, - разом з технікою, зокрема з танками. Вони вже переходять, здаються, під гарантії безпеки, усвідомлюючи, що там їх ніхто не чекає. Їх дійсно пускають як гарматне м'ясо їхні командири", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, станом на 19 березня в Україні офіційно нараховувалося 562 особи російських військовополонених.

Раніше стало відомо, що питаннями щодо військовополонених в Україні займатиметься Національне інформаційне бюро. Про створення такого Бюро через Міністерство закордонних справ вже поінформовано Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

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