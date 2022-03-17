Функції Бюро виконуватиме ДП "Український Національний центр розвитку миру".

Питаннями щодо військовополонених відсьогодні в Україні займатиметься Національне інформаційне бюро.

Про це віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила у відеозверненні.

"З сьогоднішнього дня у нас створено Національне інформаційне бюро, відповідно до Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року. Визначено, що Державне підприємство "Український Національний центр розвитку миру", яке належить до сфери управління Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, буде юридичною особою публічного права та виконуватиме функції національного інформаційного бюро", - сказала вона.

Міністр додала, що про створення такого Бюро через Міністерство закордонних справ повідомлено Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

Вона зазначила, що посилюється робота зі звільнення захоплених у полон мирних громадян:

дніпрорудненського міського голови Євгена Матвєєва,

голови Мелітопольської районної ради Сергія Прийми,

Іванківського селищного голови Тетяни Свириденко,

голови Щастинської міської військово-цивільної адміністрації Володимира Тюріна,

секретаря Скадовської міської ради Юрія Палюха,

рятувальника ДСНС Олексія Данченка, якого російські окупанти взяли в полон під час евакуації мирних жителів з Гостомеля Київської області.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що російських полонених вже так багато, що уряду України довелося створити координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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