Зараз існує єдиний маршрут евакуації через Василівку в Запорізькій області.

Близько половини населення залишаються сьогодні в Херсонської області.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Ми маємо різну статистику насправді. Те, що підтверджено, це статистика осіб, які зареєструвалися як ВПО (внутрішньо переміщені особи – УНІАН). Але сьогодні ми розуміємо, що не всі люди реєструються, тому близько 50 відсотків населення залишаються сьогодні на Херсонщині", - сказав Соболевський.

Він додав, що зараз існує єдиний, якщо не брати до уваги Крим, маршрут евакуації через Василівку в Запорізькій області.

Крім того, Соболевський нагадав, що ще жодного разу не був узгоджений безпечний гуманітарний коридор з регіону.

Ситуація на Херсонщині:

12 липня, міський голова Мелітополя повідомив, що окупанти не пропускають людей через блокпост у Василівці.

10 липня віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала жителів Херсонської області, які знаходяться під контролем загарбників, евакуюватися і підкреслила, що заклик пов'язаний з турботою про життя людей і їх безпеки, тому що українська армія планує почати контрнаступ.

Крім того, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що президент Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони на півдні, для цього Україна збирає мільйонні бойові сили, оснащені західною зброєю.

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