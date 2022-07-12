Спеціальний підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України провів спецоперацію на окупованій території Херсонської області. Вдалося звільнити з полону п'ятьох українців.
Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
"В ході проведеної спецоперації силами спецпідрозділу ГУР МО України на тимчасово окупованих територіях Херсонської області звільнено п’ятьох громадян України, які перебували в полоні російських окупантів", - йдеться у повідомленні.
Серед звільнених з полону:
- військовослужбовець ЗСУ;
- колишній працівник поліції;
- троє цивільних осіб.
Зазначається, що один зі звільнених має серйозне бойове поранення. Наразі всі звільнені перебувають під опікою української влади та отримують належне лікування.
Як повідомляв УНІАН, в День Конституції України у Миколаївській області відбувся обмін військовополоненими між Україною та окупантами. 15 окупантів обміняли на 16 українських бійців і одного цивільного.