Операцію зі звільнення полонених провели бійці спецпідрозділу ГУР.

Спеціальний підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України провів спецоперацію на окупованій території Херсонської області. Вдалося звільнити з полону п'ятьох українців.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

"В ході проведеної спецоперації силами спецпідрозділу ГУР МО України на тимчасово окупованих територіях Херсонської області звільнено п’ятьох громадян України, які перебували в полоні російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Серед звільнених з полону:

військовослужбовець ЗСУ;

колишній працівник поліції;

троє цивільних осіб.

Зазначається, що один зі звільнених має серйозне бойове поранення. Наразі всі звільнені перебувають під опікою української влади та отримують належне лікування.

Як повідомляв УНІАН, в День Конституції України у Миколаївській області відбувся обмін військовополоненими між Україною та окупантами. 15 окупантів обміняли на 16 українських бійців і одного цивільного.

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