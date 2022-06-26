Сьогодні під обстріл потрапила школа в Торецьку.

Росіяни продовжують нищити соціальну інфраструктуру Донеччини.

Про це повідомляє голова ОВА Донеччини Павло Кириленко.

"Сьогодні під обстріл потрапила школа в Торецьку — вибито шибки, пошкоджено стріху. Вчора — зруйнована школа у Маяках. Загалом вже понад 220 шкіл постраждали від російської зброї за чотири місяці. Вкотре під ворожим вогнем Авдіївський коксохім і саме місто. Тут росіяни б'ють постійно, вбиваючи цивільних та знищуючи промисловий потенціал регіону", - йдеться у повідомленні.

За його даними, касетні боєприпаси росіяни застосували у Гродівській громаді.

"Відомо про щонайменше одного пораненого. Росія прийшла сюди цілеспрямовано вбивати українців і заради цього готова порушувати всі закони та звичаї війни. За таких обставин єдиний відповідальний крок — евакуація! А за всі свої злочини роки будуть покарані", - зазначають у повідомленні.

Нагадаємо, також російські окупанти обстріляли школу в Авдіївці з "Граду" з магнієвим зарядом.

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