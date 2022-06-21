Це вже третя школа, знищена росіянами в Авдіївці, а на Донеччині зруйнували близько двох сотень шкіл.

Сьогодні вночі російські окупанти обстріляли школу в Авдіївці з "Граду" з магнієвим зарядом.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Сьогодні вночі окупанти обстріляли її снарядами РСЗО "Град" з магнієвим зарядом. Це вже третя школа, знищена росіянами в Авдіївці", - зазначив він.

Кириленко зазначив, що всього ж на Донеччині окупанти зруйнували близько двох сотень шкіл.

"І щоб не розповідала їхня пекельна рашистська пропаганда про "звільнення" та "денацифікацію", правда полягає в тому, що російські орки прийшли на нашу землю нищити і вбивати. Передусім - цивільних".- наголосив голова Донецької ОВА.

Як повідомляв УНІАН, війська РФ застосовували проти України понад 210 видів озброєння, забороненого міжнародними договорами. Переважно це були касетні боєприпаси, включно з їх суббоєприпасами, які можуть становити серйозну небезпеку для мирних жителів протягом десятиліть після закінчення війни.

Крім того, Російська Федерація порушує усі звичаї та традиції війни, випробовуючи в Україні нові зразки зброї.

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