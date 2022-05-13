Український президент зазначив, що до цього часу Росія не дала жодному посереднику, що намагався знайти спосіб припинити агресію РФ, права щось вирішити.

Президент Володимир Зеленський заявив, що посередникам не варто шукати вихід для Росії, бо це просто втрачений час.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю для проекту Porta a Porta італійського телеканалу Rai 1, відео якого поширив Офіс президента України.

Під час інтерв’ю журналіст, говорячи про роль посередників у намаганні завершити війну в Україні, зазначив, що президент Франції Еммануель Макрон сказав, що принижувати країну-агресора – небезпечно, оскільки після Першої світової війни Німеччину принизили, і з цього народився нацизм. З огляду на це, Зеленського запитали, який вихід для Росії бачить він.

"Ми не повинні шукати вихід для Росії, і пан Макрон даремно це робить. У нього є прекрасний досвід. Але поки Росія сама не захоче, поки не зрозуміє сама, що їй це потрібно, вона не буде шукати ніякого виходу… Я знаю, що він хотів знайти ті чи інші результати в посередництві між нами. Але не знайшов. І не з нашого боку. Він не знайшов з боку Російської Федерації", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що Росія не дала жодному посереднику права щось вирішити.

"А мені пропонувати деякі речі, пов'язані з уступками щодо нашого суверенітету, заради того, щоб зберегти обличчя президенту Путіну, мені здається, це не дуже коректно з боку тих чи інших лідерів. Ми не готові зберігати щось комусь і втрачати за це наші території. Це втрачений час", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, у Зеленського пояснили, чому ЄС має негайно запровадити ембарго на нафту РФ.

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