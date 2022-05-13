Президент Володимир Зеленський заявив, що посередникам не варто шукати вихід для Росії, бо це просто втрачений час.
Про це глава держави сказав в інтерв’ю для проекту Porta a Porta італійського телеканалу Rai 1, відео якого поширив Офіс президента України.
Під час інтерв’ю журналіст, говорячи про роль посередників у намаганні завершити війну в Україні, зазначив, що президент Франції Еммануель Макрон сказав, що принижувати країну-агресора – небезпечно, оскільки після Першої світової війни Німеччину принизили, і з цього народився нацизм. З огляду на це, Зеленського запитали, який вихід для Росії бачить він.
"Ми не повинні шукати вихід для Росії, і пан Макрон даремно це робить. У нього є прекрасний досвід. Але поки Росія сама не захоче, поки не зрозуміє сама, що їй це потрібно, вона не буде шукати ніякого виходу… Я знаю, що він хотів знайти ті чи інші результати в посередництві між нами. Але не знайшов. І не з нашого боку. Він не знайшов з боку Російської Федерації", - сказав Зеленський.
Він підкреслив, що Росія не дала жодному посереднику права щось вирішити.
"А мені пропонувати деякі речі, пов'язані з уступками щодо нашого суверенітету, заради того, щоб зберегти обличчя президенту Путіну, мені здається, це не дуже коректно з боку тих чи інших лідерів. Ми не готові зберігати щось комусь і втрачати за це наші території. Це втрачений час", – заявив Зеленський.
Нагадаємо, у Зеленського пояснили, чому ЄС має негайно запровадити ембарго на нафту РФ.