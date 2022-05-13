За словами президента, Росія не відповіла на пропозицію врегулювати питання Криму упродовж 10 років.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна ніколи не визнає Крим частиною Російської Федерації.

Глава держави заявив, що про незалежність Криму також ніколи не йшлось, відповідаючи на питання журналіста італійського телеканалу Rai 1.

Він зазначив, що Крим є Автономною Республікою, зі своїми правами, зі своїм парламентом. "Це АРК у складі України", – наголосив Зеленський. За його словами, йшлося про те, що Україна готова говорити з Росією, однак "поки не на часі рішення по Криму, бо йде війна, на часі людське життя".

"Відставмо це питання в наших перемовинах, якщо воно болюче, якщо воно ускладнює процес перемовин. Якщо питання Криму ускладнює процес зустрічей між президентами України і Росії, то, поки що, відставмо це питання", – сказав Зеленський.

Він додав, що пропонувалося навіть врегулювати питання Криму упродовж 10 років, і це, на думку президента, непогано було б з точки зору дипломатії. "Але ми не почули згоди на це питання, хоча спочатку вони говорили - непоганий формат", – додав глава держави.

Раніше очільник ОП Андрій Єрмак наголосив, що за часів Зеленського Україна не віддасть жодного сантиметра своєї території.

Водночас, йдуть розмови щодо знищення Кримського мосту, який з'єднує країну-агресорку з тимчасово окупованим нею півостровом. За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, це може статися "щойно буде можливість".

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