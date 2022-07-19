Зараз ЗСУ використовують ракети до РСЗВ HIMARS дальністю до 80 км.

Посол України у США Оксана Маркарова не стала уточнювати деталі обговорень з Вашингтоном передачі ЗСУ ракет ATACMS до систем HIMARS, але зазначила, що розмови зі Штатами стосуються й того, чого українське військо потребуватиме в майбутньому.

Про це йшлося в інтерв'ю Маркарової Радіо Свобода.

"Ми обговорюємо з нашими партнерами, я тут не буду в деталі заходити, як ми кажемо, краще ми здивуємо чимось росіян на полі бою, але ми обговорюємо всі спроможності", - розповіла вона.

Вона наголосила, що Міноборони разом з головнокомандувачем та військовим аташатом посольства "практично на щоденній основі" дуже активно працюють "над тим, щоб збільшити як кількість того, що ми вже отримуємо, так і отримати нові спроможності".

"Це пріоритет номер один, який і президент Зеленський, і міністр Кулеба ставлять перед усіма дипломатами. Тому більше за кількістю і за якістю – це пріоритет, над яким ми постійно працюємо", - відповіла Маркарова.

Посол також поділилася враженнями Сполучених Штатів від використання українськими військовими західної зброї.

"Що стосується вражень американської сторони про застосування, я можу сказати, що і від наших партнерів на політичному рівні, і особливо від колег з Пентагону, з різноманітних, скажімо так, департаментів ми постійно чуємо захоплення, я не побоюсь навіть цього слова, не тільки сміливістю українців і наших Збройних сил, але також і тим, наскільки майстерно на полі бою, в таких тяжких умовах і наскільки ефективно ми використовуємо всю зброю, яка є в України", - зазначила Маркарова.

Раніше представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький відповів на питання, чи може Україна використовувати американські РСЗВ HIMARS по території окупованого Криму.

Скібіцький назвав окупований Росією півострів "хабом переміщення" всієї техніки і озброєння, яке йде з Російської Федерації в південні райони України.

Серед цілей ЗСУ - скупчення військової техніки, боєприпасів і матеріалів військ РФ і Чорноморський флот.

Зараз ЗСУ використовують ракети до РСЗВ HIMARS дальністю до 80 км.

Вас також можуть зацікавити новини: