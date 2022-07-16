Серед цілей ЗСУ - скупчення військової техніки, боєприпасів і матеріалів військ РФ та Чорноморський флот.

У Росії повідомлення українського ГУР про те, що у випадку передачі Україні ракет дальністю до 300 км до HIMARS ЗСУ знищуватимуть бази окупантів у Криму, зустріли з істерикою.

На відповідну заяву представника ГУР Скібіцького відреагував військовий пропагандист "Комсомольської правди", який активно висвітлює війну в Україні, Олександр Коц.

"Київ не визнає Крим нашим (російським - УНІАН). І США теж. І в цьому плані, мабуть, у них повний консенсус", - підтвердив Коц.

Коц, цитуючи Скібіцького, уточнив, що військовими цілями української армії в Криму будуть скупчення окупантів.

"Все це може стати цілями РСЗВ", - підсумував Коц.

З огляду на це пропагандист зробив висновки, що в такому випадку військові дії "перенесуться на територію Росії": "Я ось щось не сумніваюся, що Захід не зупиниться перед спокусою перенести бойові дії на нашу територію".

Раніше представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький відповів на питання, чи може Україна використовувати американські РСЗВ HIMARS по території окупованого Криму.

Скібіцький назвав окупований Росією півострів "хабом переміщення" всієї техніки і озброєння, яке йде з Російської Федерації в південні райони України.

Серед цілей ЗСУ - скупчення військової техніки, боєприпасів і матеріалів військ РФ і Чорноморський флот.

Зараз ЗСУ використовують ракети до РСЗВ HIMARS дальністю до 80 км.

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