Потенційно вразлива для ударів територія РФ збільшилася на площу більш ніж трьох Україн

Усередині цієї зони розташовані сім міст мільйонників, зокрема Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Самара та інші.

Безпілотник ЗСУ здійснив найдальшу атаку по російських об'єктах на східному напрямку - під удар потрапив нафтопереробний завод "Газпром нафтохім" у місті Салават.

Через це, за підрахунками "Верстки", потенційно вразлива території Росії для ударів українських БПЛА розширилася на 200 тисяч квадратних кілометрів.

Салават розташований приблизно за 1500 км по прямій від лінії фронту. Раніше в цьому напрямку безпілотники долетіли до Новокуйбишевська і Єлабуги, які розташовані на 390 і 360 км західніше відповідно.

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Таким чином, загальна площа території Росії, яка може піддаватися атакам БПЛА, розширилася щонайменше до 1 млн 550 тисяч квадратних кілометрів. Усередині цієї зони розташовані сім міст мільйонників, зокрема Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Самара та інші.

Атаки безпілотників на російські НПЗ

Безпілотник потрапив в установку каталітичного крекінгу, за допомогою якої переробляють нафту. На об'єкті сталося загоряння, але співробітників заводу евакуювати не стали.

В останні місяці НПЗ стали головною метою для атак української армії всередині Росії. "Верстка" розповідала, що в зоні ураження перебувають 16 великих НПЗ, на які припадає 52% сукупної переробки нафти найбільших підприємств галузі.

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