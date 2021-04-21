Відкрите протистояння РФ з Україною може закінчитися для Путіна погано, прогнозує Калиновський.

Єдине, що може зупинити президента РФ Володимира Путіна у випадку повномасштабної агресії в Україні - це наявність у ЗСУ найновішого й найточнішого озброєння.

Таку думку висловив білоруський журналіст Валерій Калиновський, пише "Апостроф".

"Путін зібрав біля українських кордонів і в анексованому Криму величезну військову силу. Українцям не залишається нічого іншого, як захищати свою землю від загарбників. Для Путіна це вже не буде "легкою прогулянкою", як це було в 2014 році в Криму, бо Україна вже може завдати значного удару по російських військах", - розповів Калиновський.

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За словами журналіста, в разі відкритого збройного протистояння Росії і України це може стати дуже кривавим конфліктом і закінчитися для Путіна погано.

"У Путіна немає такого ставлення до власних людей, як, приміром, в країнах Заходу і його не лякає нескінченний потік гробів до Росії з України. Сльози матерів загиблих на Донбасі псковських десантників на нього аж ніяк не вплинули, він продовжує свою агресивну лінію поведінки, а його контингент на Донбасі всі ці роки продовжує воювати. ...Зупинити Путіна в Україні може міцна зброя, сила, навчена армія, потужне сучасне озброєння - "Джавеліни", гармати, безпілотники, які здатні знищити застаріле російське озброєння радянських часів. Ось це єдиний захист", - резюмував він.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.

8 квітня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської і Донецької областей, так і вздовж всього українсько-російського кордону.

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Автор: Юрій Годован