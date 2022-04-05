Елітні угруповання, які захоплювали ці міста, майже втрачені, тому ворогу знову треба десь взяти ці сили.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що повернення окупантів на звільнені території є практично нереальним.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Це практично нереально. Треба бути повним ідіотом з цієї точки зору, навіть більше, ніж росіяни", - сказав Арестович.

За його словами, елітні угруповання, які захоплювали ці міста, майже втрачені, тому ворогу знову треба десь взяти ці сили.

"І цього разу буде важче, тому що ми вже більш готові до цього. Це практично неможливо… Ну можемо залишити 1% на те, що вони спробують, але це просто, щоб не казати, що це на 100% неможливо", - зазначив радник керівника ОП.

Як повідомляв УНІАН, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович вважає, що активна фаза війни має завершитися десь до середини квітня.

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