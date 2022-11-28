У двох обласних центрах чули вибухи, повідомили у мережі.

Пізно ввечері у низці областей України було оголошено повітряну тривогу.

Зокрема, тривога оголошена у Полтавській, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях.

У мережі повідомили, що у Полтаві та Дніпрі чули звуки вибухів.

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О 23:01 відбій тривоги був у Полтавській області, о 23:02 - в Дніпропетровській, о 23:03 - в Харківській, а о 23:05 - в Запорізькій.

Нагадаємо, увечері 28 листопада Генштаб Збройних сил України попередив, що зберігається загроза завдання ворогом ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури в глибині території нашої країни. У Генштабі додали, що до завдання ударів готові ворожі кораблі-носії крилатих ракет і авіаційне угруповання.

Наслідки масованого удару РФ по Україні 23 листопада - найважливіші новини

РФ 23 числа здійснила чергову масовану атаку по українській території - супротивник використовував крилаті ракети і дрони. У кількох областях ворожі ракети влучили в об'єкти критичної інфраструктури.

Всього противник випустив понад 70 крилатих ракет, 51 з них ліквідували. Також було знищено кілька дронів.

На Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнських атомних станціях спрацював аварійний захист, і всі їхні енергоблоки були відключені.

У багатьох областях відбулися аварійні відключення електроенергії, виникли проблеми з тепло- і водопостачанням.

Пізніше ситуацію в енергосистемі нашої держави вдалося стабілізувати.

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