Міжнародні компанії повинні повністю піти з російського ринку. Вони грають одну з ключових ролей в ізоляції РФ і, відповідно, допомозі Україні.
Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський у свіжому інтерв'ю The Wall Street Journal. Він на прикладі України пояснив, чому не варто вести бізнес в Росії.
"Агресор повинен бути ізольований. Повна, абсолютна економічна ізоляція. Це дозволить Україні боротися за свої права. Вихід з російського ринку — це обов'язкова умова", — сказав Зеленський.
За словами президента, в плані економічної блокади РФ роль компаній так само важлива, як і окремих країн. У схожому ключі Зеленський висловлювався під час виступу в Сенаті США 4 березня, коли закликав світовий бізнес покинути російський ринок.
"Якщо будь-які компанії залишаються на російському ринку, це означає, що ви безпосередньо підтримуєте цю військову машину, військову машину терористичної Російської Федерації", — продовжив Зеленський.
Далі президент пояснив, чому неможливо побудувати надійний бізнес в РФ. Як приклад він використав Україну і її віру в близькі стосунки з ворогом.
"Вам здається, що у вас є бізнес з Росією... прибутковий бізнес, але одного разу ви прокидаєтеся і виявляєте, що в вашу сторону летить ракета з Росії, і все змінюється. Неможливо вести бізнес з кимось, хто завтра замість оплати просто пошле в твою сторону ракети", — резюмував Зеленський.
Нагадаємо, через повномасштабне вторгнення РФ в Україну ринок країни-агресора покинули понад 750 компаній. Серед них є такі гіганти, як американський автоконцерн General Motors і британська компанія Reckitt. Однак частина міжнародних підприємств продовжують працювати в РФ, а інші — призупинили діяльність, але виплачують своїм співробітникам зарплати.
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