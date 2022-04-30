Компанія вже призупинила продажі на російському ринку.

Американський виробник сільськогосподарських хімікатів і насіння Corteva збирається вийти з ринку Росії та допоміг Україні.

Про вихід з російського ринку повідомили у прес-службі компанії.

Зазначається, що Corteva вже призупинила нові продажі та ініціює план припинення виробництва і підприємницької діяльності.

"Нашими пріоритетами залишаються безпека наших співробітників і глобальна продовольча безпека. З початку цієї трагічної війни ми вжили всіх можливих заходів для підтримки та захисту наших українських колег та їхніх сімей, наших клієнтів та громад, у яких ми працюємо, у тому числі шляхом прямої та непрямої допомоги для вирішення негайних гуманітарних потреб", - наголосили в компанії.

Також в Corteva вжили заходів для забезпечення "нормального вегетаційного періоду" в Україні у 2022 році.

"Враховуючи вплив війни на глобальну продовольчу безпеку, компанія передасть насіння Україні, Африці та регіону Близького Сходу на вегетаційний сезон 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, РФ рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну.

Спершу ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім обстрілював і мирні міста.

Низка країн запровадили проти Росії нові санкції. З російського ринку вирішила піти ціла низка відомих компаній, зокрема, McDonalds, Microsoft та виробник прокладок, підгузків і туалетного паперу - шведська глобальна компанія з гігієни та здоров'я Essity.

Наприкінці квітня у РФ визнали, що через санкції в країні гостро відчувається нестача зернових культур та овочів і дозволили красти зерно з окупованої частини Херсонської області України.

Довідка УНІАН. Corteva - це велика американська сільськогосподарська хімічна та насіннєва компанія, яка раніше була сільськогосподарським підрозділом DowDuPont.

Вас також можуть зацікавити новини: