Американський виробник сільськогосподарських хімікатів і насіння Corteva збирається вийти з ринку Росії та допоміг Україні.
Про вихід з російського ринку повідомили у прес-службі компанії.
Зазначається, що Corteva вже призупинила нові продажі та ініціює план припинення виробництва і підприємницької діяльності.
"Нашими пріоритетами залишаються безпека наших співробітників і глобальна продовольча безпека. З початку цієї трагічної війни ми вжили всіх можливих заходів для підтримки та захисту наших українських колег та їхніх сімей, наших клієнтів та громад, у яких ми працюємо, у тому числі шляхом прямої та непрямої допомоги для вирішення негайних гуманітарних потреб", - наголосили в компанії.
Також в Corteva вжили заходів для забезпечення "нормального вегетаційного періоду" в Україні у 2022 році.
"Враховуючи вплив війни на глобальну продовольчу безпеку, компанія передасть насіння Україні, Африці та регіону Близького Сходу на вегетаційний сезон 2023 року", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, РФ рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну.
Спершу ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім обстрілював і мирні міста.
Низка країн запровадили проти Росії нові санкції. З російського ринку вирішила піти ціла низка відомих компаній, зокрема, McDonalds, Microsoft та виробник прокладок, підгузків і туалетного паперу - шведська глобальна компанія з гігієни та здоров'я Essity.
Наприкінці квітня у РФ визнали, що через санкції в країні гостро відчувається нестача зернових культур та овочів і дозволили красти зерно з окупованої частини Херсонської області України.
Довідка УНІАН. Corteva - це велика американська сільськогосподарська хімічна та насіннєва компанія, яка раніше була сільськогосподарським підрозділом DowDuPont.