Тим, кого все ж примусили підписати контракт з окупантами, знизили зарплати.

Російські окупанти заблокували перепустки для проходу на Запорізьку атомну електростанцію працівникам, які не підписали трудовий договір.

"Окупанти продовжують чинити морально-психологічний та фізичний тиск на місцеве населення [окупованих територій]", - йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Працівникам Запорізької АЕС, які не підписали трудовий договір з окупантами, заблокували перепустки для проходу на станцію. Водночас робітникам, яких примусили підписати контракт, оголосили про зниження заробітної плати, мотивуючи це тим, що станція не працює, інформує Генштаб.

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Ситуація на Запорізькій АЕС - що варто знати

Запорізька АЕС з 4 березня 2022 року перебуває під контролем російських окупантів. Також захоплено місто-супутник АЕС – Енергодар. З початку повномасштабної війни ЗАЕС окупанти постійно обстрілюють, через що станція регулярно знеструмлена.

Крім цього, за інформацією української розвідки, промислова зону АЕС було щільно заміновано окупантами.

17 січня в "Енергоатомі" заявили, що ЗАЕС поступово занепадає і може не відновити роботу, якщо звідти не прогнати російських загарбників.

27 січня в Генштабі заявили, що окупанти хочуть відновити роботу ЗАЕС з метою подачі живлення і транзиту електроенергії до Росії. В "Енергоатомі" також повідомляли, що на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію російські загарбники, імовірно, збираються завезти ремонтників з Білорусі.

На початку грудня генеральний директор агентства МАГАТЕ, місія якого продовжує перебувати на окупованій АЕС, Рафаель Гроссі заявив, що сподівається до кінця року знайти рішення щодо створення безпекової зони на станції, однак ситуацію досі не розв'язано.

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