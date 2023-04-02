Президент Володимир Зеленський відзначив важливість наступного тижня для перемоги України.

Вже ведеться підготовка до запланованих подій, сказав український лідер, завершуючи своє сьогоднішнє відеозвернення до українців.

"Наступний тиждень буде особливо вагомим для нашого захисту, для нашого руху до перемоги. Вже готуємося до запланованих подій і рішень", - наголосив Зеленський.

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Контрнаступ ЗСУ - що відомо

Нещодавно міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українська армія почне операцію зі звільнення територій у квітні-травні, коли дозволить погода. Контрнаступати будуть за кількома напрямками.

Однак Україні все ще потрібна допоставка важкої бойової техніки, щоб контрнаступ ЗСУ міг стати успішним.

За словами президента Чехії Петра Павла, Україна матиме лише одну спробу контрнаступу, оскільки на більше у Заходу не вистачить ресурсів.

Генерал-лейтенант ЗСУ Ігор Романенко наголосив, що перед початком контрнаступу українські військові повинні вимотати противника і змусити його перейти до оборони.

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