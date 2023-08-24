Смерть Пригожина спробують подати як справедливу, вважає Андрусів.

Колишній радник глави МВС України Віктор Андрусів пояснив, хто може стояти за ліквідацією ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина і про що вбивство може свідчити.

"Одним із рішень після бунту Пригожина було дати час Шойгу і Герасимову до вересня показати результат. Якщо результату не було - Пригожин знову виходив на сцену, але з командою міністра оборони і голови Генштабу. Отже вбивство Пригожина означає, що Шойгу і Герасімов провалились, і інших варіантів в них не було", – написав він в Telegram.

Андрусів зазначає, що Пригожин і засновник ПВК Дмитро Уткін ("Вагнер") готувались до можливого свого вбивства, а потім "відповідь буде".

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Екс-радник міністра вважає, що після цього інциденту замахів в РФ побільшає.

"Смерть Пригожина спробують подати як справедливу, за те що він вчинив. Але зараз воєнкори сидять розгублені і не знають співчувати чи мочити його. Ситуація в рф не стабілізується, а погіршується. Тому, що був порушений пакт, якого тимчасово досягли в червні після бунту. Тепер різним "башням" і групам зрозуміло, що домовленості не працюють. Тому спроби замахів стануть траплятись частіше", – зазначив він.

Смерть Євгена Пригожина - це треба знати

23 серпня в Тверській області РФ розбився літак Embraer ERG 135 з бортовим номером RA-02795. Борт належав ватажкові ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Під час аварії всі 10 осіб, що перебували на борту, загинули.

Серед загиблих виявили тіла Євгена Пригожина і засновника ПВК "Вагнер" Дмитра Уткіна.

Американський аналітики стверджують, що президент Російської Федерації Володимир Путін майже напевно наказав збити літак ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

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