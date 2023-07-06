ГУР отримало привабливу пропозицію свого часу від ПВК "Вагнер".

Очільника ГУР МОУ Кирила Буданова зацікавив аналіз документу секретного внутрішнього дослідження, проведеного російським Міністерством внутрішніх справ (МВС) про рівень громадської підтримки під час заколоту ПВК "Вагнер".

В інтерв'ю The Times Буданов наголосив, що Росія дозріла для громадянської війни.

"Ситуація вказує на те, про що говорила наша служба: Російська Федерація перебуває на межі громадянської війни. Потрібна невелика внутрішня "справа" і внутрішній конфлікт посилиться", - вважає керівник ГУР.

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Документи американської розвідки, оприлюднені на платформі групового чату Discord, свідчать про те, що в січні цього року Євген Пригожин спілкувався з українською розвідкою, пропонуючи надати ЗСУ інформацію про позиції окупантів в обмін на вихід українських військ з Бахмута.

В одному документі, який потрапив у руки журналістів The Times, йдеться про те, що представники ГУР зустрічалися з представниками Пригожина в одній з неназваних африканських країн.

Буданов напряму не відповів, чи його підлеглі їздили на переговори з "вагнерівцями", але зазначив, що часто доводилося раніше бачитися з найманцями Пригожина.

"Чи стикалися ми з "Вагнером"? Звичайно, ми це робили. Скажімо так: ми "зустрічалися" з ними в багатьох африканських країнах. "Зустрілися" в багатьох значеннях", - сказав Буданов.

Раніше Олексій Арестович розповідав, що спецслужби України та Росії знаходяться у постійному діалозі.

Заколот ПВК "Вагнер" в Росії - коментарі Буданова

Раніше Буданов заявив, що ФСБ отримала завдання ліквідувати Пригожина. Також керівник ГУР припускав, що якби Пригожин зайшов у Кремль, то виявилося б, що будівля порожня - всі втекли.

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