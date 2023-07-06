Очільника ГУР МОУ Кирила Буданова зацікавив аналіз документу секретного внутрішнього дослідження, проведеного російським Міністерством внутрішніх справ (МВС) про рівень громадської підтримки під час заколоту ПВК "Вагнер".
В інтерв'ю The Times Буданов наголосив, що Росія дозріла для громадянської війни.
"Ситуація вказує на те, про що говорила наша служба: Російська Федерація перебуває на межі громадянської війни. Потрібна невелика внутрішня "справа" і внутрішній конфлікт посилиться", - вважає керівник ГУР.
Документи американської розвідки, оприлюднені на платформі групового чату Discord, свідчать про те, що в січні цього року Євген Пригожин спілкувався з українською розвідкою, пропонуючи надати ЗСУ інформацію про позиції окупантів в обмін на вихід українських військ з Бахмута.
В одному документі, який потрапив у руки журналістів The Times, йдеться про те, що представники ГУР зустрічалися з представниками Пригожина в одній з неназваних африканських країн.
Буданов напряму не відповів, чи його підлеглі їздили на переговори з "вагнерівцями", але зазначив, що часто доводилося раніше бачитися з найманцями Пригожина.
"Чи стикалися ми з "Вагнером"? Звичайно, ми це робили. Скажімо так: ми "зустрічалися" з ними в багатьох африканських країнах. "Зустрілися" в багатьох значеннях", - сказав Буданов.
Раніше Олексій Арестович розповідав, що спецслужби України та Росії знаходяться у постійному діалозі.
Заколот ПВК "Вагнер" в Росії - коментарі Буданова
Раніше Буданов заявив, що ФСБ отримала завдання ліквідувати Пригожина. Також керівник ГУР припускав, що якби Пригожин зайшов у Кремль, то виявилося б, що будівля порожня - всі втекли.